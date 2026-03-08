L'ex calciatore Aldo Serena ha parlato del derby tra Milan e Inter in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ha evidenziato le differenze tra le due squadre in attacco e ha condiviso la sua scelta della Top 11 ideale per il Milan. Serena ha analizzato le caratteristiche dei giocatori e ha presentato le sue preferenze per la partita in programma domani sera.

L'ex centravanti del Milan e dell'Inter Aldo Serena è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' in vista del derby di domenica sera. Nella lunga intervista, l'ex giocatore delle due squadre milanesi ha presentato il match in programma a 'San Siro' e ha rivelato la sua Top 11 ideale del Diavolo. Ecco, di seguito le sue parole. Ma che derby sarà? "La posizione di classifica e i numeri dicono Inter, che può gestire due risultati su tre mentre il suo avversario, se ancora vuole coltivare speranze di scudetto, non può che vincere. Il Milan ha qualche problema quando gli altri si arroccano davanti alla propria area intasando gli spazi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Doppio ex, Serena presenta il derby: “Differenza tra le due squadre in attacco. Milan, ecco la mia Top 11”

