Dopo Vincenzo Campanile sospeso un altro medico gettonista all'ospedale di Merate | è la coordinatrice della coop

Dopo la sospensione di Vincenzo Campanile, un altro medico viene sospeso all'ospedale di Merate. Questa volta si tratta di Carmen Salvatore, coordinatrice medica della cooperativa che fornisce personale al pronto soccorso dell’ospedale Mandic. La decisione è stata presa dall’Asst di Lecco con una misura cautelare.

L'Asst di Lecco ha disposto la sospensione cautelativa per Carmen Salvatore, coordinatrice medica della cooperativa che fornisce personale al pronto soccorso dell'ospedale Mandic di Merate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ospedale Mandic di Merate, Pronto Soccorso nel caos: sospeso un altro medico gettonistaMerate (Lecco) – Un altro gettonista che lavora al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate è stato temporaneamente sospeso dal servizio.

Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate: era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidiL'Asst di Lecco ha sospeso dal servizio il medico anestetista rianimatore Vincenzo Campanile.

Altri aggiornamenti su Dopo Vincenzo Campanile.

Temi più discussi: Condannato per sette omicidi ma ancora in servizio a Lecco: sospeso l’ex anestesista Campanile; Merate, medico gettonista al Pronto soccorso sospeso dopo due turni: era stato condannato in Appello a Trieste per sette omicidi; Medico faceva iniezioni letali agli anziani: condannato in appello per omicidio, copriva i turni in ospedale a Merate; Sospeso medico del Pronto soccorso di Merate: era condannato in appello per sette morti a Trieste.

Dopo Vincenzo Campanile, sospeso un altro medico gettonista all’ospedale di Merate: è la coordinatrice della coopL'Asst di Lecco ha disposto la sospensione cautelativa per Carmen Salvatore, coordinatrice medica della cooperativa che fornisce personale al pronto soccorso ... fanpage.it

Trieste: il (presunto) dottor morte sospeso dal servizio/ Vincenzo Campanile: Illecito, sono innocenteVincenzo Campanile, sospeso il presunto dottor morte di Trieste: l'anestesista si professa innocente e ritiene il provvedimento incostituzionale ... ilsussidiario.net

Dopo la sospensione dal pronto soccorso dell’ospedale di Merate (Lecco), il medico gettonista Vincenzo Campanile ha annunciato il ricorso in Cassazione. Il 53enne era stato condannato in Appello per 7 omicidi. - facebook.com facebook