Dopo l’infarto il giro del mondo in moto a 77 anni

A 77 anni, dopo aver subito un infarto e un intervento cardiaco, Steven Barnett, originario del Panama, ha deciso di partire per un viaggio in moto intorno al mondo. Il suo progetto, che aveva già in mente prima della crisi di salute, è diventato realtà un anno dopo l’intervento. Barnett si è messo in viaggio con l’obiettivo di esplorare nuovi orizzonti e vivere l’avventura che aveva sempre desiderato.

A 77 anni, dopo un infarto, c’è chi pensa a rallentare. Steven Barnett ha scelto l’opposto: attraversare il mondo in moto e inseguire un record Guinness che avrebbe il sapore della rivincita sul tempo prima ancora che sulla fatica. Dopo avere pensato che ormai aveva rimandato troppe volte. Il personaggio ha un curriculum da grande viaggiatore, è nato a Los Angeles, è residente a Panama da due decenni ed è motociclista fin da ragazzo. Barnett ha già percorso mezzo mondo, e ora punta a chiudere il cerchio con un viaggio su cinque continenti, in sella alla stessa moto, come impongono le regole del tentativo. In decenni di viaggi che lo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dopo l’infarto, il giro del mondo in moto a 77 anni Giro del mondo in bicicletta, torna dopo 2 anni la viaggiatrice di LaziseIl cronometro si fermerà sabato prossimo, 17 gennaio, proprio dove tutto era iniziato due anni fa. Cammina 27 anni per fare il giro del mondo: ora sta per arrivareC’è qualcosa di profondamente arcaico e insieme modernissimo nell’impresa di Karl Bushby. Una selezione di notizie su Dopo l'infarto il giro del mondo in.... Temi più discussi: Il cuore può rigenerarsi in parte dopo l'infarto, ecco come; I farmaci per dimagrire possono aiutare il cuore dopo un infarto; Farmaci come Ozempic possono aiutare il cuore dopo un infarto; Michele Zarrillo a Sanremo con Sal Da Vinci: la rinascita dopo l'infarto e l'amore della famiglia. Una singola iniezione di RNA guarisce il cuore dopo un infarto: speranze per milioni di pazientiI ricercatori hanno messo a punto una singola iniezione che è in grado di favorire la guarigione del cuore e proteggerlo dalle complicanze dopo un infarto ... fanpage.it Farmaci come Ozempic possono aiutare il cuore dopo un infartoI farmaci GLP-1, usati contro obesità e diabete, potrebbero ridurre il fenomeno del no-reflow dopo infarto, migliorando la sopravvivenza dei pazienti. tomshw.it Dopo una lunga pausa, la Vanoli Cremona affronta Tortona alla Nova Arena in un match durissimo contro una delle squadre più in forma nell'ultimo periodo Leggi tutto - facebook.com facebook "Shock", "In rovina": stampa inglese reagisce così dopo il clamoroso ko dell'Inghilterra con l' #Italia! x.com