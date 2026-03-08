Dopo il sabotaggio riprende il messaggio in lingua farsi

La Numbers station ha captato di nuovo il messaggio in lingua persiana. La trasmissione ha cambiato frequenza, è ora attiva sui 7842 kHz In poco tempo è diventato uno dei casi più seguiti dai radioascoltatori nelle ultime settimane. Si tratta del messaggio in lingua farsi che è stato captato inizialmente sulla frequenza 7910 kHz USB da numerosi appassionati, tra cui anche l'utente italiano noto come Shortwave Observer, un radioamatore di Milano di nome Roberto. Sono ormai giorni che il mistero va avanti, tanto che ha ottenuto l'attenzione di mezza Europa. Del resto, la guerra si combatte in molti modi, anche via etere, con comunicazioni radio misteriose, codici numerici incomprensibili e messaggi cifrati.