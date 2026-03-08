Dopo un episodio di sabotaggio, è ripreso il messaggio cifrato in lingua farsi trasmesso da un’emittente radiofonica. La comunicazione è stata ascoltata da numerosi radioascoltatori nelle ultime settimane, attirando l’attenzione di molti. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del messaggio o sull’origine del sabotaggio, ma l’episodio ha suscitato grande interesse tra il pubblico.

In poco tempo è diventato uno dei casi più seguiti dai radioascoltatori nelle ultime settimane. Si tratta del messaggio in lingua farsi è stato captato inizialmente sulla frequenza 7910 kHz USB da numerosi appassionati, tra cui anche l'utente italiano noto come Shortwave Observer, un radioamatore di Milano di nome Roberto. Sono ormai giorni che il mistero va avanti, tanto che ha ottenuto l'attenzione di mezza Europa. Del resto, la guerra si combatte in molti modi, anche via etere, con comunicazioni radio misteriose, codici numerici incomprensibili e messaggi cifrati. Ma cosa sappiamo di questo in particolare? Come spiegato da un esperto, il segnale, noto come V32 a 7910 kHz, è stato trasmesso per la prima volta il 28 febbraio 2026, in concomitanza con gli attacchi statunitensi e israeliani, ecco perché si ritiene ovvio un collegamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo il sabotaggio, riprende il messaggio cifrato in lingua farsi: ecco cosa sappiamo

Il messaggio criptato in lingua farsi intercettato a Milano, la scoperta di un radioamatore: i sospetti sulla comunicazione di Teheran in Europa – Il videoUn radioamatore di Milano avrebbe intercettato un messaggio criptato in farsi – la lingua ufficiale dell’Iran – e numeri, forse destinato ad agenti...

Cosa sappiamo sul presunto sabotaggio alla circolazione ferroviaria, Salvini: “Un attentato”Gravi disagi hanno colpito la circolazione ferroviaria nella giornata di oggi, 7 febbraio, per una serie di danneggiamenti ritenuti dolosi.

Tutti gli aggiornamenti su Dopo il sabotaggio riprende il....

Dopo il sabotaggio, riprende il messaggio cifrato in lingua farsi: ecco cosa sappiamoLa Numbers station ha captato di nuovo il messaggio in lingua persiana. La trasmissione ha cambiato frequenza, è ora attiva sui 7842 kHz ... msn.com

Sabotaggio alla linea Lecco-Tirano, dopo il vertice in Prefettura controlli rafforzati sulla ferrovia delle OlimpiadiLecco, 13 febbraio 2026 – Dopo il sabotaggio, aumentano i controlli lungo la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. All'indomani dell'attentato incendiario contro la linea ... ilgiorno.it