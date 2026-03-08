donne e storia una riflessione sempre aperta

Da negli anni Settanta, il tema delle donne e della loro storia ha attirato l’attenzione di studiosi e ricercatori, portando alla nascita di un settore di studio dedicato. Questo campo di ricerca si è sviluppato come risposta alle esigenze di analizzare e comprendere il ruolo delle donne nel passato. La storia delle donne, così, si è affermata come un ambito di indagine sempre più importante nel panorama accademico.

La storia delle donne è un campo di ricerca accademico che si è sviluppato negli anni ’70 del Novecento, sulla spinta del movimento femminista della seconda ondata. L’obiettivo iniziale era quello di recuperare e documentare la storia in rosa, ignorata o posta ai margini della storiografia tradizionale. La storia delle donne nasce come risposta alla mancanza di rappresentazione femminile nella storiografia tradizionale. Le prime studiose si concentrarono sulla ricostruzione delle biografie di donne “illustri”, come principesse, regine e letterate, con l’obiettivo di aggiungere e integrare una narrazione storica dominata dai soggetti maschili. Negli anni ’80, la storia delle donne si evolve in storia di genere, con l’introduzione del concetto di “genere” come categoria di analisi storica. 🔗 Leggi su Parlami.eu

