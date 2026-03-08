Donne e mondo del lavoro Un murale per celebrare l’imprenditoria femminile | E’ un atto di fiducia

Un nuovo murale è stato realizzato per celebrare l’imprenditoria femminile e il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. L’opera vuole rappresentare un gesto di fiducia verso le donne che decidono di avviare attività proprie, sottolineando l’importanza del loro contributo nel panorama economico. La creazione artistica si inserisce in un contesto di continui sforzi per aumentare la presenza femminile nel settore imprenditoriale.

Dopo anni di lotte per conquistare spazio nel mondo del lavoro, per le donne fare impresa resta ancora una sfida. ‘Donne che fanno impresa’ è il progetto nato dalla collaborazione tra Confesercenti Modena e l’ Istituto Venturi di Modena, che ha coinvolto gli studenti e le studentesse della classe 4° G in un concorso per ideare il progetto di un murale di 17 metri quadrati. L’opera vincitrice verrà realizzata su una porzione della parete esterna della sede dell’Associazione. Fare impresa, oggi, per le donne resta una sfida. "Non è semplice per nessuno, ma per le donne spesso il percorso è ancora più difficile – sottolinea Dania Botti, presidente Impresa Donna Confesercenti Modena – oltre alle sfide imprenditoriali si aggiunge il peso degli stereotipi e la necessità di conciliare vita privata e lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

