Donne autonomia e lavoro Fondazione Cr Firenze c’è

L’8 marzo rappresenta una giornata che mette in evidenza temi come l’autonomia femminile e il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La Fondazione Cr Firenze si impegna in iniziative che coinvolgono queste tematiche, promuovendo eventi e progetti dedicati. Questa ricorrenza diventa così un’occasione per riflettere sulle azioni concrete messe in campo a favore delle donne.

L’8 marzo non è solo una data sul calendario ma un banco di prova concreto per le politiche a sostegno delle donne. In occasione della Festa della donna, la Fondazione CR Firenze rilancia il proprio impegno sul territorio con progetti e finanziamenti dedicati a centri antiviolenza, percorsi di autonomia e iniziative educative rivolte alle nuove generazioni. "Non è una ricorrenza simbolica ma una missione che ci impegna tutto l’anno", sottolinea la vicepresidente Oliva Scaramuzzi, tracciando un bilancio delle azioni messe in campo e delle sfide ancora aperte, dalla parità salariale al contrasto strutturale della violenza di genere. Per la Festa della donna, quali iniziative promuove quest’anno Fondazione CR Firenze? "Per noi non è una ricorrenza simbolica ma una missione che ci impegna tutto l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

