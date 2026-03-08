donna trovata morta a genova ipotesi femminicidio nel quartiere molassana

Nel quartiere di Molassana a Genova, una donna è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. La scoperta è stata fatta da passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze del decesso, mentre si valuta se si possa trattare di un femminicidio. Non sono stati ancora diffusi dettagli su eventuali sospetti o motivazioni.

Una donna è stata trovata morta a Genova, nel quartiere di Molassana, nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. Il corpo senza vita presentava diverse coltellate, circostanza che ha subito fatto scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine. Il ritrovamento è avvenuto in via Felice Romani, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza della vittima. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto. L’area è stata transennata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di Molassana

Donna uccisa con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana

