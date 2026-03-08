Una donna sottolinea come il lavoro rappresenti un elemento fondamentale per la sua libertà, evidenziando che senza indipendenza economica non si può raggiungere una piena autonomia. In questa riflessione, si evidenzia come i tre concetti di donna, lavoro e libertà siano strettamente collegati, e si sottolinea che ancora oggi molte donne trovano difficile ottenere questa indipendenza. La questione rimane di stretta attualità.

L’8 marzo non chiede celebrazioni rituali. Chiede una spallata culturale e concreta. Chiede di mettere al centro la libertà vera e oggi rendere possibile la libertà delle donne significa soprattutto renderle autonome rafforzando cultura, strutture, servizi, organizzazione e più condivisione Ho scelto tre parole semplici, essenziali, inseparabili: donna, lavoro, libertà. Le ho messe in questo ordine perché credo che, ancora oggi, non ci sia piena libertà per una donna senza indipendenza economica. E l’indipendenza economica passa, prima di tutto, dal lavoro. Non da un lavoro qualsiasi, ma da un lavoro dignitoso, adeguatamente retribuito, compatibile con una vita piena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

