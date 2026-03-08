Domenico e i veleni del Monaldi | nuova accusa di una madre mentre 186 famiglie difendono il primario

Una madre ha presentato una nuova accusa nei confronti del personale dell’ospedale Monaldi di Napoli, nel caso del decesso del suo bambino di due anni, avvenuto dopo un trapianto di cuore. Nel frattempo, 186 famiglie si sono schierate a sostegno del primario del reparto. La vicenda, che coinvolge il centro cardiochirurgico, si sta sviluppando con nuovi elementi e dichiarazioni pubbliche.

Il caso della morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, continua ad allargarsi e a gettare nuove ombre su uno dei centri cardiochirurgici più importanti del Sud Italia. Mentre la Procura indaga e il reparto vive giorni di tensione tra sospensioni, dimissioni e verifiche istituzionali, emerge la testimonianza di un'altra madre che racconta una storia simile. La donna sostiene che anche sua figlia, sottoposta a trapianto cardiaco nello stesso reparto, sia morta dopo un percorso clinico che oggi vuole riesaminare alla luce di quanto accaduto a Domenico. Secondo quanto ricostruito, la vicenda risalirebbe all' agosto 2021, quando la bambina di un anno venne operata proprio nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del Monaldi.