Domenico Caliendo un' altra bimba morta dopo il trapianto | il video choc del frigo

Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni, è deceduto il 21 febbraio 2026 all'ospedale Monaldi di Napoli, due mesi dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025. La morte è stata causata da un fallimento dell'intervento e la vicenda ha suscitato grande attenzione tra pubblico e operatori sanitari, anche a causa di un video shock che mostra il frigorifero coinvolto nel caso.

La morte del piccolo Domenico Caliendo, bimbo di 2 anni deceduto il 21 febbraio 2026 all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025, continua a scuotere l'opinione pubblica e il personale sanitario. L'inchiesta della Procura di Napoli ipotizza errori multipli: il cuore donato da Bolzano sarebbe arrivato "bruciato" o congelato a causa di ghiaccio secco improprio (invece di contenitori con termostato previsti dal Centro Nazionale Trapianti dal 2018), con ulteriori ombre su un possibile errore di dosaggio di un farmaco (cardioplegia incompleta o sbagliata) da parte di un anestesista durante l'espianto a Bolzano, che avrebbe compromesso l'organo prima del trasporto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenico Caliendo, un'altra bimba morta dopo il trapianto: il video choc del frigo Il padre del piccolo Domenico: "Cuore trasportato in un frigo da picnic, chirurghi spariti dopo il trapianto"È ancora forte la commozione per la triste sorte toccata al piccolo Domenico, vittima di un clamoroso caso di malasanità. Spunta un secondo trapianto sospetto al Monaldi. L’avvocato dei Caliendo: «Un’altra coppia si è rivolta a me, usato lo stesso box frigo»Il caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di... Contenuti utili per approfondire Domenico Caliendo. Temi più discussi: Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Domenico Caliendo, va avanti l’inchiesta su Bolzano: Faro sulle forniture; Domenico Caliendo, gli ispettori: Cuore danneggiato da un farmaco prima dell'espianto; Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola. Domenico Caliendo, il legale di famiglia: «Un'altra bimba morta dopo il trapianto»La morte del piccolo Domenico Caliendo continua a far discutere, mentre l'ospedale Monaldi di Napoli e il suo personale sono sconvolti dal caos ... msn.com Domenico Caliendo, l'altra bimba morta dopo il trapianto: il video del cuore nello stesso «frigo da spiaggia». Cosa sappiamoLa morte del piccolo Domenico Caliendo continua a far discutere, mentre l'ospedale Monaldi di Napoli e il suo personale sono sconvolti dal caos del lutto, dal dubbio, dal senso di colpa, ... corriereadriatico.it La morte del piccolo Domenico Caliendo continua a far discutere, mentre l'ospedale Monaldi di Napoli e il suo personale sono sconvolti dal caos del lutto, dal dubbio, dal senso di colpa, dallo spettro di un errore - o una serie di errori - che sono costati la vita a - facebook.com facebook Domenico Caliendo, conclusa l'autopsia. «Nessuna lesione evidente al cuore nella fase dell'espianto». Domani i funerali x.com