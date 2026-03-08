Domenico Caliendo mamma Patrizia a Domenica In | Mio figlio di 11 anni mi ha detto fagliela pagare La promessa di Sal Da Vinci per raccogliere i soldi per la Fondazione

Domenico Caliendo, di 11 anni, è stato protagonista di un intervento a Domenica In, dove sua madre Patrizia Mercolino ha raccontato che il bambino le ha detto

Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo non riesco a parlare nello studio di Domenica In, mentre vedono scorrere le immagini del loro figlio Domenico. Il bambino, che aveva soltanto due anni e mezzo, è morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo 60 giorni dal trapianto di un cuore bruciato dal ghiaccio secco. «Se continuiamo ad andare in televisione è perché vogliamo ricordare Domenico e aiutare gli altri bambini. Questa cosa non deve succedere più a nessun bambino, nessun'altra famiglia deve soffrire come noi», dichiara la mamma a Mara Venier raccontando il progetto della Fondazione che vuole creare a nome del suo bambino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

