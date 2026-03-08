Nuovi dettagli sono stati resi noti nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. La vicenda si è arricchita di un’ulteriore testimonianza che riguarda un presunto errore avvenuto a Bolzano. La procura sta raccogliendo informazioni per fare luce sulla sequenza dei fatti.

Nuovi elementi emergono nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli, due mesi dopo un trapianto di cuore fallito.Secondo la relazione degli ispettori del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti, redatta dopo i sopralluoghi nelle strutture di Napoli e Bolzano, il cuore destinato al piccolo potrebbe essere stato danneggiato già prima dell’espianto. Un possibile errore nel dosaggio di un farmaco, somministrato dall’anestesista dell’ospedale San Maurizio di Bolzano durante le fasi preliminari, avrebbe compromesso l’organo. A questo si aggiunge un ulteriore problema: la conservazione con ghiaccio secco, ritenuta scorretta e potenzialmente lesiva per i tessuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenico Caliendo, colpo di scena sul cuore bruciato: "Errore a Bolzano"

Autopsia sul bimbo col cuore bruciato esclude lesioni da espianto, smentita ipotesi dell'errore già a BolzanoL’autopsia sul bambino col cuore bruciato non ha evidenziato alterazioni o lesioni riconducibili all’espianto avvenuto a Bolzano.

