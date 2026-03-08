Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della venticinquesima puntata dell’8 marzo 2026

Oggi su Rai 1 va in onda la venticinquesima puntata della cinquantesima edizione di Domenica In, registrata negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione, condotta da un presentatore noto, presenta anticipazioni e ospiti vari. La puntata è programmata per questa domenica, 8 marzo 2026, e rappresenta un appuntamento fisso nel palinsesto domenicale della rete.

Venticinquesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 8 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della venticinquesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Temi più discussi: Domenica In - Speciale Sanremo, oggi con Mara Venier: i 30 big e gli ospiti; Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché; Speciale 'Domenica in' con Mara Venier e i protagonisti del Festival di Sanremo; La scaletta di Domenica In Speciale Sanremo 2026: i cantanti ospiti di Mara Venier in ordine di uscita. Fulminacci canta con una banana, mentre la conduttrice bacia Levante sulla bocca.

