Domenica di sole pienone per lo Sbarazzo in centro a Bergamo - Le foto

Domenica di sole a Bergamo, con il centro cittadino che si riempie di visitatori per lo Sbarazzo. Sul Sentierone, diversi gazebo sono stati allestiti e rimangono aperti fino alle 18.30, attirando famiglie e turisti alla ricerca di offerte e promozioni. La giornata registra un afflusso consistente di persone che passeggiano tra le bancarelle e si dedicano allo shopping.

L’APPUNTAMENTO. Sul Sentierone gazebo aperti fino alle 18.30, con famiglie e turisti a caccia di sconti e promozioni. La domenica di sole ha fatto decollare lo Sbarazzo in centro a Bergamo. Si chiude domenica 8 marzo, la tre giorni di sconti con i gazebo che sono sbarcati sul Sentierone per il tradizionale evento finale della manifestazione, mentre le promozioni sono continuate anche negli ottanta negozi aperti per l’occasione. I gazebo sul Sentierone, aperti già dalle 9.30, hanno attirato famiglie e turisti, a passeggio tra le vie del centro di Bergamo in una domenica finalmente favorita dal bel tempo. Lo Sbarazzo terminerà in serata, alle 18. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

