Domenica 8 Marzo Live Rai Sport | Paralimpiadi Milano Cortina Pallavolo Sci Val Fassa Kranjska Gora

Domenica 8 marzo la programmazione sportiva di Rai Sport include le dirette delle Paralimpiadi di Milano Cortina, con gare di sci a Val Fassa e Kranjska Gora, e le partite di pallavolo. La giornata prevede anche altri eventi sportivi trasmessi in diretta, offrendo agli spettatori un ricco palinsesto per il weekend. La programmazione si concentra su diverse discipline e località italiane e straniere.

In vista del weekend, Domenica 8 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi.

