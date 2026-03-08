ditelo con una mimosa ma non abusiva

L’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne, si avvicina e viene spesso accompagnata dall’uso della mimosa come simbolo. Tuttavia, secondo quanto segnalato da Federfiori di Confcommercio, ci sono preoccupazioni riguardo all’uso eccessivo o inappropriato di questo fiore durante le celebrazioni. La questione riguarda principalmente le modalità e i limiti dell’utilizzo della mimosa nel rispetto delle tradizioni e dei produttori.

. L’8 marzo e la giornata dedicata alle donne si legano a un fenomeno segnalato da Federfiori di Confcommercio. Alla vigilia della Giornata internazionale torna anche nelle Marche l’allarme per il commercio irregolare di fiori e piante. Un fenomeno che ogni anno accompagna l’8 marzo e penalizza le imprese del territorio che operano nel rispetto delle regole. Con l’avvicinarsi della ricorrenza, stando all’associazione di categoria, si moltiplicano gli episodi di vendita illegale lungo strade e piazze, soprattutto nei punti di maggiore passaggio, spesso attraverso banchi improvvisati. Per questo Federfiori Confcommercio, a livello nazionale, ha chiesto ai Prefetti di intensificare i controlli nei giorni che precedono la festa, tra le più importanti dell’anno per il settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

