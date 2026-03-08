Discoteche la fine di un’epoca | in Italia ne sono sparite oltre 2.100

In Italia, sono scomparse oltre 2.100 discoteche, segnando la fine di un’epoca. Dalle locali punkabbestia alle sale più eleganti, molte persone hanno trascorso almeno un’ora in questi locali. Tra foto archiviate e ricordi di vecchie compagnie, si riflette su come alcuni di questi spazi, che sembravano diventati una seconda casa, siano ora scomparsi o cambiati radicalmente.

Dal punkabbestia alle tipe più chic, chiunque almeno un’ora c’è stato. Tra foto perse nella libreria, fantasmi di una vecchia compagnia, quel posto che era più di casa mia, che cosa è diventato?». La risposta a questa domanda – che si pone Max Pezzali nel singolo Discoteche abbandonate, è varia ma comunque malinconica: un supermercato piuttosto che un posteggio, un outlet di divani, un fast food, una discarica, un condominio oppure – nel caso peggiore e per nulla raro – un blocco di cemento ammuffito abitato da balordi. Le discoteche hanno chiuso, gente, e non riapriranno il prossimo weekend. In un quindicennio nel nostro Paese hanno staccato la spina 2. 🔗 Leggi su Panorama.it

