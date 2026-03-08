Disavventura sul Baldo per due veronesi salvati dal soccorso alpino

Due escursionisti veronesi sono rimasti bloccati sul Monte Baldo e hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino. Dopo essere stati soccorsi, sono stati messi in salvo senza conseguenze gravi. L'episodio si è concluso con il rientro in sicurezza dei due giovani, che si trovavano in difficoltà durante l'escursione.

I giovani escursionisti avevano perso l'orientamento a causa della neve tra Punta delle Redutte e la Sorgente del Corondoler prima di essere riportati a valle nella notte Si è conclusa con un grande sospiro di sollievo la difficile esperienza vissuta da due giovani escursionisti veronesi che si sono ritrovati bloccati sul Monte Baldo. Mentre percorrevano il sentiero innevato 0661 nel tratto compreso tra Punta delle Redutte e la Sorgente del Corondoler, i due hanno smarrito le tracce del percorso a una quota di circa 1.500 metri. Trovandosi in una situazione di stallo, definiti tecnicamente incrodati e impossibilitati a proseguire in autonomia, i ragazzi hanno chiamato il 112 intorno alle 16 di ieri, 7 marzo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

