Disastro Bari a Pescara | 4-0 e biancorossi di nuovo penultimi

Il Bari subisce una pesante sconfitta per 4-0 nel recupero della 29ª giornata di Serie B contro il Pescara. La partita si conclude con i biancorossi in penultima posizione, interrompendo una serie di due vittorie consecutive. La squadra di casa si impone con un risultato netto, lasciando il Bari senza punti e con molte difficoltà in classifica.

Sconfitta che fa male per gli uomini di Moreno Longo, travolti nello scontro salvezza dell'Adriatico. Decisive la doppietta di Di Nardo e le reti di Insigne e Valzania Il Bari crolla nel posticipo della 29ª giornata di Serie B e interrompe la serie positiva di due vittorie consecutive. Allo stadio Adriatico finisce 4-0 per il Pescara, che si aggiudica lo scontro diretto salvezza grazie alla doppietta di Di Nardo, al rigore trasformato da Insigne e alla rete di Valzania. Un ko pesantissimo per i biancorossi, che fanno un tremendo passo indietro non solo sul piano del risultato, ma anche della prestazione. Gli abruzzesi restano ultimi ma salgono a 25 punti, accorciando a -3 dal Bari, fermo a quota 28 e nuovamente in penultima posizione.

Pescara-Bari senza tifosi biancorossi: vietata la trasferta ai residenti in PugliaIl prefetto di Pescara ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori del Bari per la partita di domenica 8 marzo allo stadio...

Pescara-Bari senza tifosi biancorossi: ultras al San Nicola per caricare la squadraI sostenitori dei galletti, gravati dal divieto di trasferta in occasione della partita di domenica 8 marzo hanno assistito alla rifinitura caricando...

