Dis-avventure al Masaccio Paola Minaccioni in scena
Domani sera alle 21, al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, Paola Minaccioni sarà protagonista dello spettacolo
Domani lunedì 9 marzo alle 21 Paola Minaccioni sarà protagonista al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno de "Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow" di Julia May Jonas, per la regia di Cristina Spina. Una commedia che vede protagoniste tre donne che lavorano nel settore dell’abbigliamento vintage, impegnate in sfide quotidiane alla ricerca del proprio riscatto. Donne che lottano per la propria sopravvivenza, in un confronto continuo con la solitudine e le difficoltà di invecchiare. La pièce teatrale ci immerge nelle profondità dell’esperienza femminile contemporanea, offrendo uno sguardo tanto esilarante quanto toccante sulle sfide quotidiane affrontate dalle protagoniste. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”Arezzo, 3 marzo 2026 – Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”.
"Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow": al Golden in scena la comicità di Paola MinaccioniEstro comico tra i più amati e versatili d’Italia in una prova d’attrice esilarante e spietata.
Una raccolta di contenuti su Paola Minaccioni.
Temi più discussi: Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Dis-avventure al Masaccio. Paola Minaccioni in scena; Paola Minaccioni sul palco del Masaccio per la stagione teatrale sangiovannese; Domenica 8 marzo va in scena In arte son Chisciott?.
Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con Le stravaganti dis-avventure di Kim SparrowAppuntamento imperdibile con comicità ed emozione, lunedì 9 marzo alle 21 sul palco del Masaccio a San Giovanni Valdarno ... lanazione.it
Paola Minaccioni sul palco del Masaccio per la stagione teatrale sangiovanneseLunedì 9 marzo sarà protagonista di Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, testo di Julia May Jonas, per la regia di Cristina Spina. msn.com
Alle 21.20 "Una commedia pericolosa" di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Fortunato Cerlino | Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza in un grande magazzino, sogna di lavorare nei servizi segreti. Quando ar - facebook.com facebook