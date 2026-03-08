Alle ore attuali, Milan e Inter si affrontano nel derby della Madonnina, partita valida per la 28esima giornata di Serie A. La diretta gol offre aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellino e moviola delle partite in corso. La cronaca live permette di seguire passo passo l’evoluzione delle sfide valide per il campionato 202526. La partita rappresenta uno degli eventi più attesi della giornata.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro la Roma: «Non sono felice perché la Roma ha perso, ma perché io ho vinto. Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro» Inter, Marotta... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Milan Inter per il derby della Madonnina

Leggi anche: Milan-Inter: scelta la data per il derby della Madonnina

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: in campo Milan Lecce

DIRETTA STADIO INTER - MILAN 0-1: UN SUPER MAIGNAN REGALA IL DERBY AD ALLEGRI!

Una selezione di notizie su Milan Inter.

Temi più discussi: Serie A: Milan-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan-Inter: ecco dove vedere l'attesissimo derby in tv e streaming.

Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Allegri e Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Serie A, in campo Milan-Inter: sfida al vertice Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/ - facebook.com facebook