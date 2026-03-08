DIRETTA Fiorentina-Parma 0-0 primo cambio nei viola

Nella partita tra Fiorentina e Parma, il punteggio è rimasto 0-0. Nei minuti 72, la Fiorentina ha effettuato il primo cambio, mentre il Parma ha sostituito Pellegrino e Strefezza con Oristanio ed Elphege. La cronaca si aggiorna con queste variazioni durante il match.

76' Meno di un quarto d'ora al termine della gara, regge il pari, risultato che andrebbe sicuramente meglio al Parma, meno alla Fiorentina. 72' Ancora cambi nel Parma: escono Pellegrino e Strefezza, entrano Oristanio e Elphege. 70' Cross di Harrison che sbaglia però completamente la misura, pallone che finisce sul fondo. 68' Fallo di Circati su Pongracic, si riparte con una punizione per la Fiorentina nella metà campo viola. 65' Fiorentina che aveva cominciato bene questo secondo tempo, adesso si è un po' spento il furore dei viola e partita che viaggia nuovamente a ritmi bassi. 63' Arriva il primo cambio nella Fiorentina: esce Mandragora, entra Fabbian. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

DIRETTA / Udinese-Fiorentina 1-0, via al secondo tempo con un doppio cambio nei violaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA48' OCCASIONE FIORENTINA! Cross di Harrison sul secondo palo, Kean sfiora di testa per questione di centimetri.

Parma-Fiorentina 1-0, la crisi viola continua

Parma-Fiorentina 1-0

