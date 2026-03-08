Dimarco si prepara a tornare protagonista | l’esterno è pronto ad abbattere il Milan nel derby scudetto

Dimarco si sta preparando a tornare in campo per il prossimo derby, con l’obiettivo di influenzare la partita contro il Milan. L’esterno dell’Inter ha dimostrato una crescita costante durante questa stagione, diventando una figura chiave nel reparto offensivo e difensivo della squadra. La sua presenza sarà determinante nel tentativo di portare i nerazzurri alla vittoria nel match più importante del campionato.

