Diletta Leotta | Viviamo in case diverse Il segreto del matrimonio con Loris Karius

Diletta Leotta ha rivelato di vivere in case diverse dal marito Loris Karius, aggiungendo che questa scelta funziona per loro. La conduttrice ha spiegato che, nonostante condividano una vita sentimentale, preferiscono mantenere residenze separate. Questa decisione viene confrontata con altre esperienze pubbliche, come quella di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che avevano adottato la stessa soluzione.

Vivere in case separate è davvero il segreto per un matrimonio duraturo? Lo diceva già Sonia Bruganelli ma sappiamo tutti come è andata a finire con Paolo Bonolis. Questa volta, però, a parlare d'amore sotto due tetti diversi è Diletta Leotta che, nel podcast di Paola Perego “Poteva andare peggio” ha rivelato il suo “trucchetto” per far durare una relazione sentimentale: vivere in case diverse. La conduttrice televisiva (34 anni), infatti, pur essendo sposata dal 22 giugno 2024 con il calciatore tedesco Loris Karius - dal quale ha già una bimba, Aria di appena 2 anni e sei mesi, e aspetta un secondo bebè, un maschietto - non vive insieme al marito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

