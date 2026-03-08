Difende la fidanzata da un tentativo di rapina e viene accoltellato

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, in via Valfonda, un uomo ha cercato di proteggere la fidanzata durante un tentativo di rapina. Durante l'evento, l'uomo è stato accoltellato. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

. È quanto accaduto nel corso della notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo in via Valfonda. Il tutto, come riportato da La Nazione, ha inizio su un autobus quando due ragazzi peruviani, rispettivamente di 21 e 22 anni, si avvicinano al gruppo di cui fanno parte i due fidanzati. Uno dei due tenta di aprire lo zaino della ragazza ma il fidanzato se ne accorge e così iniziano le prime offese a cui poi si unisce anche il resto della comitiva. Una volta spostati in strada arrivano anche calci e pugni e poi spunta fuori un coltello. Il ragazzo viene colpito tre volte: prima alla spalla, poi al torace e infine al ginocchio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Milano, 15enne difende l’amico da una rapina e viene accoltellato Tutto quello che riguarda Difende la fidanzata da un tentativo di.... Temi più discussi: Difende la fidanzata da un tentativo di rapina e viene accoltellato; Altra aggressione choc sul bus: ragazzo difende la fidanzata da una rapina e viene accoltellato, arrestati due giovani peruviani; Tentano di rapinarla sull’autobus, il fidanzato la difende: accoltellato. Due giovani arrestati a Firenze; Tentata rapina su un autobus, giovane accoltellato mentre difende la fidanzata. Tentata rapina su un autobus, giovane accoltellato mentre difende la fidanzataAggressione nella notte a Firenze: giovane ferito con coltellate dopo aver difeso la fidanzata. Due arresti dei carabinieri ... gonews.it Tentano di rapinarla sull’autobus, il fidanzato la difende: accoltellato. Due giovani arrestati a FirenzeNotte di sangue in zona Santa Maria Novella. Prima la rissa sul mezzo, poi in strada un ragazzo viene colpito da fendenti: non è in pericolo di vita. I carabinieri intercettano gli aggressori in via C ... msn.com Lecce-Cremonese, polemiche nel finale: Sticchi Damiani difende l’arbitro La sfida tra Lecce e Cremonese, terminata 2-1 per i salentini, si è chiusa tra proteste e tensioni per un episodio arbitrale nel finale. La Cremonese ha contestato un calcio di rigore non a - facebook.com facebook #DeRossi non ci sta e difende #Pellegrini dagli attacchi dei tifosi: "Come tutti i romani viene criticato ma..." x.com