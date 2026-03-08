Di Gregorio sbaglia tutto perde il posto e Spalletti sceglie Perin | Juve ora che succede in porta?

Il tecnico della Juventus decide di mettere Perin tra i pali, lasciando Di Gregorio in panchina dopo le sue recenti prestazioni. Questa scelta avviene dopo che l’ex titolare ha commesso diversi errori durante le partite precedenti. La decisione riguarda la porta della squadra, con il mister che opta per una nuova soluzione tra i pali. Ora si attende di vedere come evolverà la situazione.

Il numero di maglia non sempre spiega tutto, ma quasi. Nel mondo dei portieri è ancora un minimo significativo per logiche di gerarchia, oltre che di marketing. Il numero uno è il numero uno: secco, chiaro, lineare e con poche possibilità di fare altre interpretazioni libere. Alla Juve è una delle anomalie di questo periodo storico, anche se questo aspetto finora ha avuto un peso limitato nelle considerazioni pubbliche. La maglia numero uno è di Perin: scelta sua, sì, ma condivisa con Di Gregorio. Fra i due si è creato un rapporto di sana concorrenza da subito, anche grazie alla disponibilità dell’ex Genoa – negli ultimi anni vice Szczesny – a supportare il neoarrivato nell’ambientamento alla Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti sceglie Perin, Yildiz ci sarà: Juve-Galatasaray, le probabili formazioni
Spalletti prova a progettare l'operazione rimonta: chance dal 1' per Mattia Perin al posto di Di Gregorio.

