Il vicesindaco attuale sarà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio. La sua candidatura rappresenta una scelta di continuità e priorità sulla tutela del territorio. Di Chio ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di impegnarsi in questa corsa elettorale, sottolineando il suo focus sulla salvaguardia ambientale.

Una candidatura nel segno della continuità. Sarà l’attuale vicesindaco Francesco Di Chio il portabandiera del centrosinistra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’aspirante primo cittadino ha reso nota la sua candidatura ieri mattina, nel cortile del Centro civico di Redecesio, alla presenza degli esponenti dei partiti e delle liste che ne sosterranno la corsa: Partito democratico, Segrate Nostra, Azione, Italia Viva, Liberal-democratici e Più Europa. Ci sarà inoltre una lista civica che prenderà il nome dallo stesso Di Chio. La scelta di ufficializzare la propria discesa in campo dalla frazione di Redecesio, come ha rimarcato il candidato, nasce dalla volontà di "ripartire dal territorio, anche dalle piccole cose" e preannuncia una campagna elettorale che si svolgerà "porta a porta, nelle strade e dentro i bar". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Di Chio in campo col centrosinistra: "Prima la salvaguardia del territorio"

Messina, Monti Peloritani : campo internazionale per la salvaguardia di rapaci e cicogne in migrazione dal 2026.Messina si prepara ad accogliere il 43° campo internazionale dedicato alla protezione dei rapaci e delle cicogne in migrazione, un evento che si...

Noi di Centro rilancia il Campo Largo per Avellino: “Unità del centrosinistra per la città”“Siamo da sempre fautori di quel Campo Largo che ha portato all’elezione del presidente Fico alla Regione Campania e crediamo che sia l’unica...

Contenuti utili per approfondire Di Chio in campo col centrosinistra....

Discussioni sull' argomento Di Chio in campo col centrosinistra: Prima la salvaguardia del territorio; Harry Maguire condannato a 15 mesi poche ore prima della partita del Manchester United; Ufficiale, cambio in panchina per il Rennes: Frank Haise è il nuovo allenatore; Genoa-Roma, costruire un ciclo che possa durare: la sfida nella sfida.

Di Chio in campo col centrosinistra: Prima la salvaguardia del territorioSegrate, in vista dei seggi di maggio l’attuale vicesindaco ha presentato ufficialmente la sua candidatura. L’aspirante primo cittadino annuncia una campagna elettorale porta a porta, per le strade e ... ilgiorno.it

Cosa significa crescere lungo le rotte della migrazione Il palcoscenico diventa spazio di racconto e testimonianza per interrogarsi su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Lo spettacolo, ideato da Nicola Di Chio, Christian Elia e Miriam Selima Fieno e dir - facebook.com facebook