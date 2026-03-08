Derby Milan-Inter | Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny

Stasera a San Siro si affrontano Milan e Inter in un derby che decide la posizione in classifica. In campo ci sono Pulisic e Leao per il Milan, mentre Pio Esposito e Bonny scendono in campo con l’Inter. La partita si gioca davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i tre punti. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Milano, 8 marzo 2026 - Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny: sono queste le coppie d'attacco in campo questa sera a San Siro in un derby al vertice della classifica. Nell'Inter neppure in panchina Thuram, un'assenza che si unisce a quella di Lautaro Martinez e che limita le scelte di Chivu in attacco. Nel Milan è Estupinan a vincere il ballottaggio con Bartesaghi, almeno inizialmente in panchina seppur recuperato dal problema fisico. A San Siro anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan, di nuovo allo stadio per un match dei rossoneri dopo un anno e mezzo. Ieri Cardinale ha caricato la squarta a Milanello e già poche settimane fa era stato a Milano anche per incontrare i dirigenti su temi cari al club come il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

