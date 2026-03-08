Derby Milan-Inter | Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny

Da ilgiorno.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a San Siro si affrontano Milan e Inter in un derby che decide la posizione in classifica. In campo ci sono Pulisic e Leao per il Milan, mentre Pio Esposito e Bonny scendono in campo con l’Inter. La partita si gioca davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i tre punti. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Milano, 8 marzo 2026 - Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny: sono queste le coppie d'attacco in campo questa sera a San Siro in un derby al vertice della classifica. Nell'Inter neppure in panchina Thuram, un'assenza che si unisce a quella di Lautaro Martinez e che limita le scelte di Chivu in attacco. Nel Milan è Estupinan a vincere il ballottaggio con Bartesaghi, almeno inizialmente in panchina seppur recuperato dal problema fisico. A San Siro anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan, di nuovo allo stadio per un match dei rossoneri dopo un anno e mezzo. Ieri Cardinale ha caricato la squarta a Milanello e già poche settimane fa era stato a Milano anche per incontrare i dirigenti su temi cari al club come il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

derby milan inter pulisic leao contro pio esposito bonny
© Ilgiorno.it - Derby Milan-Inter: Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny

Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pio Esposito e Bonny contro Leão e PulisicIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera.

Milan-Inter, le formazioni: Leao-Pulisic, Chivu con Bonny e Pio?Max Allegri e Cristian Chivu si preparano al derby di questa sera: il Milan punterà sul tandem d'attacco composto da Pulisic-Leao, l'Inter recupera...

Tutti gli aggiornamenti su Derby Milan Inter Pulisic Leao contro....

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Un derby dagli attacchi spuntati: da Pulisic e Thuram, le 'spine' di Milan e Inter; Milan-Inter, il derby di Pulisic: Allegri punta su di lui; Milan-Inter, le probabili formazioni: Pulisic e Leao contro Pio e Bonny.

derby milan inter derby milan inter pulisicMilan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

derby milan inter derby milan inter pulisicMilan, Pulisic: Momento difficile, ma non c'è opportunità migliore del derby per segnareChristian Pulisic giocherà titolare nel Milan il derby contro l'Inter. Intervistato dai canali ufficiali del club rossonero, ha presentato. tuttomercatoweb.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.