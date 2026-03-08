Derby Milan-Inter numeri e dove vederla | ecco tutto ciò che c’è da sapere

Derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo alla ricerca dei tre punti dopo la bella vittoria esterna contro la Cremonese. Ecco la preview ufficiale del derby Milan-Inter dal sito rossonero. (fonte: acmilan.com) - Il Derby della Madonnina è sempre un appuntamento speciale e questa volta lo sarà ancora di più. Il Milan di Mister Allegri si prepara ad affrontare l'Inter di Chivu nella 28ª giornata di Serie A. La partita si giocherà l'8 marzo alle 20.45 a San Siro. Con i rossoneri al secondo posto e i nerazzurri in vetta alla classifica, la sfida si preannuncia decisiva per le sorti del campionato.