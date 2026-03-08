Derby Milan-Inter 1-0 90? | Milano è sempre rossonera lotta Scudetto riaperta? | Serie A News

Il derby Milan-Inter della 28ª giornata della Serie A 2025-2026 si è concluso con una vittoria del Milan per 1-0, con il gol deciso al 90º minuto. La partita si è giocata a Milano, e la gara ha visto i rossoneri ottenere tre punti fondamentali. La sfida ha coinvolto entrambe le squadre in una partita combattuta, che si è decisa negli ultimi minuti di gioco.

È terminato da pochi minuti il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Cristian Chivu. Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per il Milan in virtù del gol di Pervis Estupiñán (35'), la ripresa si apre con un'imbucata - 48' - di Nicolò Barella per Piotr Zielinski il quale, da posizione defilata, impegna Mike Maignan sul primo palo. Deviazione in corner del portiere rossonero. Inter, dunque, subito all'assalto della porta milanista.