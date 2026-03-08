derby della vallesina il matelica a jesi in palio punti pesanti

Oggi si disputa il derby della Vallesina tra Jesina e Matelica, due squadre che si sfidano in trasferta. La partita è di grande importanza per la salvezza, poiché entrambe le formazioni si trovano nella parte bassa della classifica e cercano di ottenere punti fondamentali per evitare i playout. Il match rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Matelica affronta oggi in trasferta il derby della Vallesina contro la Jesina. Uno scontro diretto importante per la salvezza, visto che entrambe sono nella parte bassa della classifica e hanno l'obiettivo di evitare i playout. Da un lato vedremo in campo Giovannini, capitano della Jesina che ha giocato per una stagione a Matelica; dall'altro ci sono gli ex Lapi e Tittarelli che ce la metteranno tutta per contribuire a un successo della squadra biancorossa. Come sottolineato in settimana da mister Giuseppe Santoni (oggi squalificato), i "leoncelli" stanno facendo i loro punti salvezza quasi esclusivamente in casa, al "Carotti", dove sono cadute anche compagini di rango.

