Derby come si esulta in caso di gol | chi fa i muscoli chi surfa chi imita I soliti idioti

Durante il derby, i tifosi mostrano diverse espressioni di entusiasmo come fare i muscoli, simulare di surfare o imitare personaggi famosi. Alcuni si distinguono per i loro gesti più creativi, mentre altri ripropongono i classici modi di festeggiare. L’evento provoca un susseguirsi di esultanze e comportamenti che si ripetono ad ogni gol segnato. È un momento in cui i supporter mettono in mostra le proprie abitudini e identità.

Come si esulta dopo un gol nel derby? Difficile immaginarsi un momento simile per un "semplice" tifoso, meno per chi è invece abituato a vivere serate come quella di domani sera. C'è chi si metterebbe a surfare, chi si travestirebbe per un attimo da Capitan America (senza tirare fuori la "Trump dance".), chi mostrerebbe i muscoli e pure chi punterebbe invece su un altro eroe della Marvel. Ecco come esulterebbero i candidati ad un gol nel derby. Formalmente gioca in casa il Milan, quindi partiamo dai rossoneri. E nello specifico da chi il derby nel turno d'andata l'ha deciso. Christian Pulisic qualche mese fa aveva fatto discutere per aver zittito il pubblico avversario con tanto di indice alla bocca dopo lo 0-1 decisivo, ma quella non è l'esultanza tipica dell'ex Chelsea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

