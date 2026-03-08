Deravianko | stop in semifinale Amnari vince con la forza

Dima Deravianko si ferma in semifinale ai Campionati Italiani di seconda serie tenuti a Riccione tra il 7 e l’8 marzo 2026. La sua corsa si conclude prima di raggiungere la finale, lasciando il passo a Amnari, che vince la partita con decisione e forza. La competizione vede coinvolti diversi atleti che si sfidano nelle varie fasi del torneo.

Il percorso di Dima Deravianko si interrompe bruscamente in semifinale dei Campionati Italiani di seconda serie, svoltisi a Riccione tra il 7 e l’8 marzo 2026. L’atleta del Kickboxing Club Avellino ha ceduto il passo al bergamasco Adam Amnari, che ha poi vinto il torneo grazie a una maggiore fisicità. Nonostante la sconfitta, l’impegno mostrato sul ring rimane un risultato positivo per il club avellinese. La gara si è rivelata una salita difficile fin dalla prima ripresa, quando Deravianko ha subito un conteggio ufficiale. Nella fase successiva dell’incontro sono stati emessi due richiami contro l’atleta della squadra campana, complicando ulteriormente le sue possibilità di rimonta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

