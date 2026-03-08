Deraglia un altro tram è il secondo caso in una settimana Forse un bullone sulle rotaie

Un tram è deragliato per la seconda volta in una settimana a Milano, questa volta vicino alla Stazione centrale. Secondo le prime ipotesi, il problema potrebbe essere legato a un bullone sulle rotaie. La situazione ha causato disagi e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza del sistema di trasporto pubblico cittadino. Non sono stati riportati ancora dettagli sulle cause ufficiali dell’incidente.

Dopo la tragedia avvenuta in viale Vittorio Veneto arriva oggi la notizia di un nuovo tram deragliato a Milano, stavolta nei pressi della Stazione centrale. In questo caso non si tratta di un modello Tramlink ma di un Jumbo appartenente alla società Atm. La differenza essenziale fra i due episodi è quella che, almeno in questo caso, non si sono registrati feriti, né danni o problemi al traffico cittadino. L'incidente, stando a quanto riportato, si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 7 marzo. Intorno alle ore 22.00 il tram dell'Atm è deragliato mentre si trovava tra via Galvani e via Filzi, a poca distanza dalla stazione. A quanto pare a causare l'uscita dai binari sarebbe stata la presenza di un bullone sulle rotaie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Milano, altro tram deraglia vicino alla Stazione Centrale: è il secondo incidente in pochi giorni. I sospetti su un bullone sui binari

Un altro tram deraglia a Milano: la colpa è di un bullone sui binari. Un tram senza passeggeri che stava rientrando in deposito ieri, sabato 7 marzo, intorno alle 22 è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi.

