Deraglia un altro tram a Milano in zona Stazione | ecco il video

Nella notte tra sabato e domenica a Milano, un tram della linea 12 è uscito dai binari vicino alla stazione Centrale, all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani. L’incidente si è verificato nella zona della Stazione, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. È stato condiviso un video che mostra l’accaduto.

Ancora un deragliamento di tram a Milano, stavolta senza conseguenze gravi per le persone. Nella serata tra sabato 7 e domenica 8 marzo, un convoglio della linea 12 è uscito dai binari vicino alla stazione Centrale, all'incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22, mentre il tram – un modello datato "Jumbo" della flotta Atm – rientrava verso il deposito di via Leoncavallo.Secondo le prime verifiche riportate dal Corriere della Sera e da altri media, la causa probabile è stata la presenza di un bullone sulla linea, che avrebbe provocato la perdita di aderenza durante una curva. Il mezzo ha slittato lungo il tracciato prima di fermarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

