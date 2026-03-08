Decò Alfa | break da 30-13 e vittoria a Trapani

La Decò Alfa Catania ha vinto contro la Virtus Trapani con il punteggio di 92-73, portandosi in testa alla Poule Promozione di Serie C. La partita si è svolta a Trapani, dove la squadra di Catania ha ottenuto un break di 30-13 nel secondo quarto, consolidando il risultato fino alla fine.

La Decò Alfa Catania ha conquistato la vetta della Poule Promozione di Serie C dopo aver sconfitto la Virtus Trapani per 92-73. La vittoria, ottenuta in trasferta domenica 8 marzo 2026, permette alla squadra rossazzurra di raggiungere i 22 punti a pari merito con il Gela. Il primato spetta ai catanesi grazie alla migliore differenza canestri, un dettaglio statistico che decide la classifica quando i punti sono uguali. L’incontro si è svolto sul parquet dei padroni di casa, dove l’atmosfera era calda ma corretta. Il punto di svolta nel terzo quarto. L’andamento del match non è stato lineare e ha mostrato una netta divisione tra le prime due parti e quelle successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Decò Alfa Catania vince a Trapani e aggancia Gela in vetta alla Poule Promozione di Serie CGli alfisti, nella prossima giornata (la prima di ritorno), giocheranno ancora in trasferta (sabato 14 marzo, ore 17,30) contro il Cus Palermo...

