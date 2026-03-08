De Bruyne ha sentito la mia pressione scoop in live | sarà vero?

Durante una diretta, qualcuno ha affermato che De Bruyne avrebbe sentito la pressione di una persona sconosciuta. La frase è diventata subito virale, lasciando senza parole gli spettatori presenti. Non ci sono altre conferme o dettagli aggiuntivi sulla scena o sul contesto in cui è stata pronunciata. La notizia ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati di calcio e tifosi.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. Assist e gol non sono mancati, ma per qualcuno è comunque stato un inizio un po’ difficoltoso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

