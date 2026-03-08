Ddl Stupri il nuovo testo obbliga il giudice a tormentare la vittima

Il ddl Stupri, promosso dalla Lega, ha subito una modifica rispetto alla versione precedente approvata dalla Camera. Il nuovo testo prevede che il giudice possa interrogare la vittima in modo più approfondito durante i procedimenti legali. La legge è stata letta e analizzata da un esperto, che ha evidenziato come il testo imponga modalità di interrogatorio più rigorose e invasive.

L’ha letto e l’ha studiato, il testo del ddl Stupri voluto dalla Lega per capovolgere la prima versione, approvata all’unanimità dalla Camera a novembre. Carla Quinto, responsabile dell’ufficio legale di Be free, un’organizzazione antiviolenza che agisce nel centro Italia, non è quindi tra coloro che la senatrice leghista Giulia Bongiorno accusa di parlare «senza aver letto i documenti». E ripete, come molte altre e altri in questi mesi, che «di fatto sostituire la locuzione “consenso libero e attuale” con la parola “dissenso” vuol dire far ricadere sulla vittima del reato l’obbligo di dimostrare la propria contrarietà all’atto sessuale». La relatrice del provvedimento che riscrive l’articolo 609 c. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Ddl Stupri, il nuovo testo obbliga il giudice a tormentare la vittima» Ddl stupri, Spi Cgil contro il nuovo testo: «Arretramento culturale inaccettabile»«Il 19 novembre scorso, in tema di violenza contro le donne, era stato raggiunto un accordo da ricordare: al di là degli schieramenti, le donne (in... Leggi anche: Consenso e dissenso non sono la stessa cosa: il colpo della destra al nuovo testo del ddl Stupri Aggiornamenti e notizie su Ddl Stupri. Temi più discussi: Ddl stupri, Bongiorno non cede sul consenso: Le femministe mi criticano senza aver letto il testo; DDL stupri: Federconsumatori aderisce alla mobilitazione contro il DDL stupri indetta il 28 febbraio; Ddl Stupri, letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno: Il consenso non è un dettaglio; Stupro e consenso, letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno a Milano. Ddl stupri, Bongiorno non cede sul consenso: Le femministe mi criticano senza aver letto il testoSalone Garibaldi del Senato, primo pomeriggio. La senatrice leghista Giulia Bongiorno ha appena lasciato la commissione Giustizia, dove è iniziato un nuovo ciclo di audizioni sul disegno di legge cont ... repubblica.it Ddl stupri, la proposta della Bongiorno senza la parola consenso è il nuovo testo base, ok dalla Commissione al SenatoIl testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega, nella nuova versione che aumenta le sanzioni e da ... blitzquotidiano.it : "Il nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale che sostituisce il consenso con -volontà contraria all'atto sessuale- riportando l'Italia indietro di 50 anni. Sul “DDL stupri” interviene su un tema di - facebook.com facebook SÌ AL CONSENSO SENZA ZONE GRIGIE. Riteniamo grave l'impostazione del “DDL stupri”, un intervento che rischia di portarci indietro di decenni. Il #28febbraio scendiamo in piazza. È coerenza. È la nostra idea di #giustizia. #Apiqa #INostriSì #NoDDLBongi x.com