Davide Bonolis sulla separazione dei genitori | ‘Papà è quello che ha sofferto di più’

Davide Bonolis ha parlato della separazione dei genitori, affermando che il padre ha sofferto di più durante quel periodo. La sua testimonianza arriva in un momento in cui si parla molto della vicenda, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La situazione ha suscitato interesse pubblico e richiama l’attenzione su come le separazioni influenzino le famiglie, anche quelle di personaggi noti.

Quando due figure pubbliche molto amate si separano, inevitabilmente i riflettori si accendono. Ma dietro le copertine e le indiscrezioni, spesso restano in silenzio i figli. “Quando due genitori si separano, un figlio non la vive mai bene”, ha spiegato con sincerità. Nonostante il dolore iniziale, Davide ha sottolineato che mamma e papà hanno fatto uno sforzo enorme per proteggere i figli. “Per noi è come se non si fossero mai separati. Mangiamo insieme, viaggiamo insieme. Siamo ancora una famiglia unitissima”. Parole che mostrano un lato molto umano di una vicenda spesso raccontata solo attraverso il gossip. Nel corso dell’intervista il giovane, oggi 21 anni, ha raccontato anche il ruolo che ha cercato di assumere all’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

