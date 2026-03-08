Martedì si terrà una nuova seduta della commissione d’inchiesta sul caso Rossi, mentre la procura della Repubblica deve ancora decidere come procedere. Francesco Giusti ha dichiarato di non essere coinvolto e di voler poter esprimere la propria versione dei fatti. La commissione si prepara ad ascoltare eventuali testimonianze e a raccogliere nuovi elementi sul caso.

Siena, 8 marzo 2026 – Il prossimo atto ufficiale è in programma martedì, con la nuova seduta della commissione d’inchiesta, in attesa di capire come intenderà muoversi la procura della Repubblica. Ma in questi giorni il caso Rossi tornerà d’attualità su praticamente tutte le tv nazionali: questa sera se ne parlerà a ’Le Iene’ su Italia 1, domani a ’Lo stato delle cose’ con Massimo Giletti e martedì a ’Farf west’ su Rai3. Inevitabile, dopo le clamorose rivelazioni della commissione d’inchiesta, che ha per la prima volta messo nero su bianco la convinzione dell’ipotesi omicidiaria, in capo alle cinquantadue pagine della relazione intermedia dell’attività svolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - David Rossi ucciso, Francesco Giusti in commissione: “Non c’entro, devo poterlo dire”

Leggi anche: David Rossi, la Commissione d'inchiesta: "Non fu suicidio, venne ucciso"

Leggi anche: “David Rossi è stato ucciso”: il verdetto della Commissione parlamentare riapre l’inchiesta

Aggiornamenti e notizie su David Rossi.

Temi più discussi: Morte David Rossi, Commissione d’inchiesta: Preso atto che fu ucciso; Il video, la relazione, la scia dei soldi: La domanda ora è chi ha ucciso David Rossi, e perché; David Rossi, oggi per l'anniversario della morte la commissione a Siena. Il 10 marzo sarà ascoltato Giusti; David Rossi è stato ucciso: il video che ricostruisce la morte del manager.

David Rossi è stato ucciso: il video che ricostruisce la morte del managerSecondo la Commissione parlamentare d’inchiesta bis istituita per fare chiarezza sulla vicenda, l'ex capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena non si sarebbe tolto la vita. L'annunci ... today.it

Il manager Mps David Rossi è stato ammazzato. Perché la ‘ndrangheta di Cutro è il movente più probabileCOSENZA I boati della guerra hanno silenziato clamorose novità sulla morte di David Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena, troppo in fretta rubricata come suicidio. Ieri, a 11 anni dalla scompa ... corrieredellacalabria.it

TGR Rai Toscana. . Morte David Rossi, vanno avanti le audizioni. Dopo la presentazione della relazione intermedia della commissione parlamentare che sostiene come il manager di Mps sia stato ucciso, si cerca di capire chi siano i responsabili Juri Guerra facebook

SETTE GIORNI DI CALABRESI PENSIERI - di @pleporace Il manager #Mps David #Rossi è stato ammazzato. Perché la #ndrangheta di #Cutro è il movente più probabile x.com