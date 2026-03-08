David da 4 in pagella per tutti | Terrorizzato dall’idea di calciare; Ogni palla è un lamento

Un giocatore ha ricevuto una valutazione di 4 in pagella, con commenti che evidenziano la sua paura nel calciare e le sue difficoltà nel controllo palla. Le sue prestazioni sono state descritte come tese, con ogni tentativo di giocata accompagnato da segnali di disagio. La valutazione negativa si riflette in giudizi dettagliati sul suo atteggiamento durante le partite.

Juve-Pisa, le pagelle: Yildiz, serata da 8. David, ogni palla è un lamento: 4Nei bianconeri brillano anche Conceiçao e Kalulu, tra i toscani si salvano solo Moreo, Aebischer e Angori.

TS – Giaccherini su David: “Non si può permettere di calciare un rigore così”. E sulla Juve: “Due punti che…”La Juventus fa la partita ma non va oltre il pareggio contro il Lecce, fermandosi sull’1-1 all’Allianz Stadium.

