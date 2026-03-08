Dalmat sicuro | Penso che l’Inter vinca il derby e sarà Campione d’Italia ma il gioco di Chivu non mi piace Decisivo? Bastoni

L’ex giocatore nerazzurro ha dichiarato di essere convinto che l’Inter vincerà il derby e si laureerà campione d’Italia. Ha anche commentato il modo di giocare di Chivu, che non gli piace, e ha indicato Bastoni come elemento decisivo per la squadra. Le sue parole si sono focalizzate su aspetti legati alla stagione e alle prestazioni dell’Inter.

Stéphane Dalmat, intervistato da Tuttosport nel giorno del Derby di Milano, ha espresso con chiarezza la sua previsione per la partita e il possibile esito del campionato, parlando anche delle prestazioni dei singoli giocatori e dell'allenatore Cristian Chivu. IL DERBY E IL FUTURO SCUDETTO – «Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d'Italia. Il Milan cercherà di riaprire il discorso scudetto. C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby.