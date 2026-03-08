Dalmat sicuro | Il derby lo deciderà…

A poche ore dal derby tra Milan e Inter arriva anche il pronostico di Stéphane Dalmat, ex centrocampista nerazzurro, che in un'intervista a Tuttosport non usa mezzi termini sul possibile esito della sfida di San Siro. Secondo Dalmat, infatti, una vittoria nel derby potrebbe avere un peso decisivo nella corsa allo scudetto: "Se l'Inter vince il derby col Milan, penso proprio che sarà campione d'Italia", ha dichiarato l'ex giocatore francese. Dalmat si è poi sbilanciato anche su chi potrebbe risultare decisivo nella stracittadina: "Per me la partita la decide Bastoni. Lo vedo bene in difesa a fermare gli attacchi avversari e, quando salirà in avanti, potrebbe anche segnare il gol decisivo".