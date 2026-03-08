A San Leucio si svolge una manifestazione dedicata all’eccellenza femminile, raccontando la storia della Real Colonia e il suo legame con la parità di genere. L’evento riunisce diverse rappresentanti femminili, portando in scena attività e incontri che celebrano il ruolo delle donne nel passato e nel presente. La manifestazione si propone di mettere in luce i successi e le sfide delle donne, senza interpretazioni o analisi aggiuntive.

AGI - La più grande celebrazione dell’ eccellenza femminile a livello globale che ha visto in programma per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026, convergere a Caserta alcune tra le più grandi testimonial ed eccellenze di ogni settore: scrittrici, giornaliste, docenti, artiste, critiche letterarie, professioniste di varie discipline, ma anche content creator e protagoniste della comunicazione digitale. Tra gli spazi dell’Archivio di Stato della Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio, il festival internazionale “Caserta, la città delle donne”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti, è stata dedicata al protagonismo femminile e alle politiche per l’uguaglianza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dalla Real Colonia al futuro: a San Leucio rinasce l’eredità della parità di genere

Articoli correlati

San Leucio celebra i 250 anni della parità di genere tra storia, cultura e responsabilità collettivaLa Real Colonia di San Leucio ha fatto da palcoscenico alla più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale, in occasione dell’8...

Tutti gli aggiornamenti su Dalla Real Colonia

Discussioni sull' argomento Dalla Real Colonia al futuro: a San Leucio rinasce l’eredità della parità di genere; San Leucio celebra i 250 anni della parità di genere tra storia, cultura e responsabilità collettiva; Letteratura, sport e diritti, a Caserta città delle donne ci sono anche Amélie Nothomb, Chiara Francini e Dacia Maraini; CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE, PRESENTATO A ROMA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE.

Dalla Real Colonia al futuro: a San Leucio rinasce l’eredità della parità di genereAGI - La più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale che ha visto in programma per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026, convergere a Caserta alcune tra le più gran ... msn.com

Susanna Fataki. . Lo sapevate che la storia di alcuni tessuti presenti nei grandi palazzi del potere passa anche da Caserta Nel 1773 Ferdinand IV di Borbonr fondò la Real Colonia di San Leucio a Caserta. Qui nacque una comunità dedicata alla produzione - facebook.com facebook