Una campagna per il Sì al referendum ha suscitato polemiche a causa di slogan considerati grotteschi, tra cui uno che va dalla promessa di nozze al rimprovero del padre. La campagna presenta un logo dell’Unione delle Camere Penali, con il volto di Cesare Beccaria e le parole “libertà, legalità, giustizia” in evidenza, nonostante le controversie sollevate.

Alla faccia di Cesare Beccaria, uno dei padri dell’Illuminismo italiano, il cui volto figura nel logo dell’ Unione delle Camere Penali, l’Ucpi, con scritte in bella evidenza le parole “libertà, legalità, giustizia”. Ebbene ora il volto dell’autore del libro Dei delitti e delle pene, che ogni studente di giurisprudenza deve mandare a memoria, viene mescolato a un paio di manifesti lanciati dalle Camere Penali comparsi addirittura, in formato gigante, sul retro degli autobus. Uno peggio dell’altro. Ilfattoquotidiano.it li pubblica per documentare come la “guerra” del Sì sulla separazione delle carriere possa giungere a livelli incommentabili. Evidentemente spaventati dai sondaggi che continuano a dare il No in vantaggio, gli avvocati italiani ricorrono a tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla promessa di nozze al rimprovero del papà: gli slogan grotteschi della campagna per il Sì al referendum

Gli argomenti del Sì al referendum? La logica apparente è smentita dai fatti (e dalla ragione)Se i padri costituenti, per un paradosso temporale stile lnterstellar, potessero osservare da un diaframma senza essere visti il dibattito di queste...

"Feccia fascista, ladri". Gli insulti della sinistra al gazebo per il Sì al referendumCartelli con scritte gravemente offensive di fronte al banchetto di FdI a Chieri (Torino): “Strada pericolosa per la nostra democrazia”.

