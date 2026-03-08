dalla dalmazia a macerata la storia di tullio crali

Da una regione della Dalmazia a Macerata, si racconta la storia di Tullio Crali, artista futurista e figura di rilievo nella corrente della

A Tullio Crali, artista futurista ed esponente della corrente della " aeropittura ", che ha eletto Macerata a sua "dimora eterna" – per volontà testamentaria le sue spoglie riposano nel cimitero cittadino – è dedicato un saggio di Massimo De Sabbata pubblicato nel primo numero di "Analisi Storica", rivista dell’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, che assumendo questo nuovo nome – in precedenza si chiamava "Storia contemporanea in Friuli" – è entrata nel novero delle Edizioni Università di Macerata (Eum). Il saggio costituisce anche una sorta di omaggio dell’Istituto di Udine alla città della sua nuova casa editrice. La storia personale di Tullio Crali, infatti, ha unito idealmente le due realtà geografiche, il Friuli e le Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

