Dal ritiro alla Kings League il passo è breve | Jack Bonaventura sfida Florenzi

Giacomo Bonaventura, noto come Jack, ha annunciato il ritiro dal calcio dopo una carriera che lo ha visto giocare in Serie A, con la Nazionale e in vari club italiani. Nei giorni scorsi, il centrocampista ha comunicato la fine della sua attività professionale e si prepara ora a sfidare Florenzi nel ritiro alla Kings League.

Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Il ritorno di "Jack": Bonaventura attende il progetto per l'ultima sfidaA 36 anni l'ex Milan e Fiorentina si allena a testa bassa dopo l'addio all'Al-Shabab. Una selezione di notizie su Kings League. Temi più discussi: Bonaventura, ritiro dal calcio e ripartenza immediata? Idea Kings League; Canadiens vs. Kings in Diretta Streaming | DAZN IT; Bonaventura non lascia il calcio? L'ex Atalanta verso la Kings League; Kings League, via al secondo Split: calendario e orari della prima giornata. Kings League Italia: classifica, risultati e calendario aggiornatiClassifica Kings League Italia aggiornata dopo ogni giornata, risultati delle ultime partite e calendario dei prossimi match. atomheartmagazine.com Cos'è la Kings League Italia: tutto quello che devi sapere sul torneo che ha cambiato il calcioCos'è la Kings League Italia? Regolamento completo, squadre, presidenti e dove vederla. La guida definitiva al torneo di calcio a 7 fondato da Piqué ... atomheartmagazine.com L'ex capitano Bonanni e gli attuali calciatori Zito e Panarello disputeranno la Kings League a Cologno Monzese - facebook.com facebook Inaugurata la seconda stagione di Kings League,tra agonismo e intrattenimento digitale. Il campionato di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, a Cologno Monzese la prima giornata #ANSA x.com