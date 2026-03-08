Dal Metromare a fotovoltaico e mobilità dolce Ecco 33 azioni per ottenere la Bandiera blu

Sono state annunciate 33 azioni per ottenere la Bandiera blu, tra cui il prolungamento del tramway fino a Cattolica, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l’introduzione di sistemi di car e bike sharing. Si punta a sviluppare la mobilità sostenibile attraverso interventi specifici che coinvolgono il trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità dolce.

Migliorare la mobilità sostenibile con il prolungamento del Trc fino a Cattolica, posizionando colonnine elettriche e favorendo car e bike sharing. Poi ci sono i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici con il piano della comunità energetica e i 500 kilowatt da produrre. A questi si aggiungono un piano del verde, interventi contro le isole di calore, i corridoi ecologici, l'educazione ambientale e così via. Il Comune ha riassunto in 33 azioni quanto è da fare per transizione ecologica e ambientale e soprattutto per confermare la Bandiera blu. "Il piano nasce su schema tipo trasmesso da Fee-Foundation for environmental education, che richiede alle città candidate al riconoscimento del vessillo blu un impegno strutturato e verificabile.

Riccione approva il Piano per la sostenibilità: 33 azioni per la transizione ecologica-ambientale e la Bandiera Blu 2026Il piano triennale, che si sviluppa intorno a cinque macro-obiettivi, presenta le misure già adottate e quelle previste per i prossimi anni per...

